In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am extralangen Wochenende vom 7. bis 9. November ein umfangreiches Programm.

Insel der Jugend: Die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 wird am 7.11. ab 19.30 Uhr zur Location für "Militanz x Szene Hilft" mit Hip-Hop, D'n'B, Techno, House und Grove auf drei Floors. Am 8.11. bricht um 23 Uhr die Bass Nacht mit Proggy, Trance, Bounce und Hardtechno an.

Nachdenker: "Forever 80s" ist der Titel für den Abend am 7.11. im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43. Ab 20 Uhr legen die DJs Pete und Nico die passende Musik auf.

Ellen Noir: Ein Wochenende Underground-Rave mit Tekk, Hardtekk, Uptempo und Hardtechno bietet das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16. Auf dem ersten Floor legen am 7.11. ab 22 Uhr Nanoviola, Tekkschuster, Togs vs SKG, Beat & Bizeps, Phiesi vs Püppy Unrockbar, Abzocka vs Wolli sowie Luzzifer auf, auf dem zweiten Floor E-Bit, Törner vs Anesthetic, Junkzz vs Krause, Inspektor vs Fehlfunktion und Creapy. Am 8.11. ab 22 Uhr legen auf dem einen Floor White Fear und Redmann, Cracky Koksberg und Benzn, Cheapex und Tekkbaron, Cz Kind und Bassbilanz, Jenko sowie Bero und Tonwackler auf. Auf dem zweiten Floor sorgen Hetzer und Dini Ti Amo, Crackpots und Hannya, Höhni und Iccaruzzz, Trypsin und Anubis sowie Prolu für die Musik.

Prinzzclub: Eine "90er & 2000er Party" mit Dante Thomas beginnt am 7.11. im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a um 22 Uhr. DJ HNS spielt am 8.11. ab 23 Uhr Pop und Dance der 2000er am "Throwback Saturday".

Down Town Club: Ein "Exkaliert Best of" steigt im Down Town Club im Breiten Weg 227 am 7.11. ab 23 Uhr. DJ Ex legt Mainstream, Charts und EDM auf.

M2: "Ich will mal wieder tanzen" heißt es am zweiten Samstag des Monats um 19 Uhr im M2 am Hasselbachplatz.

Boys'n'Beats: Sternstunden mit Stella deStroy brechen am 8.11. um 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 an.

Deep 2.0: Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet. Am 8.11. sorgen an den Turntables Marco van Wolken, Henni Lindau und FM Stroemer für House bis Techno zum "Neon Rausch".

Buttergasse: Für die "Night Vibes" sorgt DJ Maddisn mit Melodic Techno und Trance am 7.11. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. "Y2K – Die ultimative Millennium Party" wird am 8.11. ab 23 Uhr mit Pop, R'n'B, Hip-Hop und Dance gefeiert. Mit Dabei ist DJ Alex Ninow.

Festung Mark: Die Festung Mark im Hohepfortewall wird am 8.11. ab 21 Uhr eine Salsa-Nacht mit DJane Malado gefeiert. Bereits um 20 Uhr beginnt ein Salsa-Kurs.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.