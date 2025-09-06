Kinderkrebshilfe Harz Haare ab! Zehnjähriger Blankenburger spendet Zopf an krebskranke Kinder im Harz
Großer Tag für Elias Fabich. Der Blankenburger hat mit seinem Zwillingsbruder Louis nicht nur seinen zehnten Geburtstag gefeiert, sondern krebskranken Kindern ein ganz besonderes Geschenk bereitet.
Blankenburg. - An diesen Geburtstag wird Elias Fabich noch lange zurück denken. Der Zehnjährige hat sich diesen Tag ausgesucht, um krebskranken Kindern ein besonderes Geschenk zu machen. Wie er darauf kam und wie lange er auf diesen Moment gewartet hat.