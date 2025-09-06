Großer Tag für Elias Fabich. Der Blankenburger hat mit seinem Zwillingsbruder Louis nicht nur seinen zehnten Geburtstag gefeiert, sondern krebskranken Kindern ein ganz besonderes Geschenk bereitet.

Hier geht ein Herzenswunsch in Erfüllung: Elias Fabich (vorn) hat sich von Friseurmeisterin Susann "Struwwel-Suse" Begner in Blankenburg seinen Zopf abschneiden lassen. Der Zehnjährige spendete ihn im Beisein von Zwillingsbruder Louis, Papa Sebastian und Mama Tina (hinten von links) dem Verein für krebskranke Kinder im Harz.

Blankenburg. - An diesen Geburtstag wird Elias Fabich noch lange zurück denken. Der Zehnjährige hat sich diesen Tag ausgesucht, um krebskranken Kindern ein besonderes Geschenk zu machen. Wie er darauf kam und wie lange er auf diesen Moment gewartet hat.