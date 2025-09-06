Gommern: Storchenkind „L.A.“ erobert den Himmel Aus Ladeburg in die Welt: Seltene Storchen-Geschichte rührt ein ganzes Dorf
Ein Dorf im Glück: Ladeburg erlebte erstmals in seiner Geschichte Störche im Nest. Jungstorch „L.A.“ wurde gerettet, liebevoll gepflegt und kürzlich in die Freiheit entlassen.
06.09.2025, 11:30
Ladeburg - Manchmal schreibt die Natur Geschichten, die schöner sind als jedes Märchen. Eine davon beginnt in Ladeburg, wo in diesem Frühjahr zum allerersten Mal ein Storchenpaar ein Nest baute. Für die 250-Seelen-Gemeinde war das ein kleines Wunder.