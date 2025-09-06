Ein Dorf im Glück: Ladeburg erlebte erstmals in seiner Geschichte Störche im Nest. Jungstorch „L.A.“ wurde gerettet, liebevoll gepflegt und kürzlich in die Freiheit entlassen.

Aus Ladeburg in die Welt: Seltene Storchen-Geschichte rührt ein ganzes Dorf

Der Ladeburger Storch L.A. bei seinen ersten Flugversuchen. Der Jungstorch ist ein Küken der ersten Störche, die jemals in Ladeburg genistet haben.

Ladeburg - Manchmal schreibt die Natur Geschichten, die schöner sind als jedes Märchen. Eine davon beginnt in Ladeburg, wo in diesem Frühjahr zum allerersten Mal ein Storchenpaar ein Nest baute. Für die 250-Seelen-Gemeinde war das ein kleines Wunder.