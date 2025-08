Zum Bergmännischen Frühschoppen am Wetterschacht in Hüttenrode nahm Berghauptmann Andreas Pawel (links) die historische Fahne des Bergwerks Brauneumpf entgegen. Die Bergbaufreunde Elbingerode hatten sie 56 Jahre lang aufbewahrt und zum Harzfest an die Hüttenröder zurückgegeben.

Foto: Annemarie Müller