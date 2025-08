Bis zu 1.000 Besucher, glänzender Chrom und knatternde Motoren: Das Oldtimertreffen am Kloster Jerichow war 2025 ein voller Erfolg. Aus ganz Deutschland reisten Gäste an, um die liebevoll gepflegten Fahrzeuge zu bestaunen.

Jerichow. - Am vergangenen Wochenende verwandelte sich das Gelände rund um das Kloster Jerichow in ein wahres Paradies für Liebhaber historischer Fahrzeuge. Das beliebte Oldtimertreffen lockte in diesem Jahr bis zu 1.000 Besucher an, so viele wie noch nie zuvor, wie es von den Veranstaltern heißt.

Auch alte Deutztrecker wurden poliert und für das Bastler- und Sammlertreffen schick gemacht. Fotos (2): Heimatverein Jerichow

Gerold Giese von den Oldtimerfreunden, einer der Mitorganisatoren der Veranstaltung, zeigt sich gegenüber der Volksstimme begeistert: „Ich bin stolz wie Bolle! So voll war es noch nie.“ Seine Freude war sichtlich spürbar.

Der Regen blieb für die Rundtour zum Glück aus. Heimatverein Jerichow

Und die Besucher wurden nicht enttäuscht: Eine bunte Palette an liebevoll gepflegten Fahrzeugen wartete auf sie – von klassischen Simsons über Trabis bis hin zu alten VW-Bussen. Die Vielfalt der ausgestellten Oldtimer beeindruckte Fachleute und Laien gleichermaßen.

Oldtimertreffen Jerichow 2025 Foto: Oldtimerfreunde

Die Begeisterung für das Event reichte weit über die Grenzen Jerichows hinaus: Gäste und Fahrzeugbesitzer reisten eigens aus Städten wie Berlin, Gifhorn und Braunschweig an, um an dem Spektakel teilzunehmen oder ihre historischen Schätze zur Schau zu stellen.

Oldtimertreffen Jerichow 2025 Foto: Oldtimerfreunde

Bei bestem Wetter wurde gefachsimpelt, fotografiert und geschwärmt – das Oldtimertreffen am Kloster war nicht nur ein Höhepunkt für Technikfreunde, sondern auch ein Fest für die ganze Familie. Die Organisatoren blicken bereits erwartungsvoll in die Zukunft: Nach dem diesjährigen Besucherrekord dürfte auch die nächste Auflage des Oldtimertreffens ein voller Erfolg werden. Aber auch schon dieses Jahr sei für Giese „der Wahnsinn!“ gewesen.

Oldtimertreffen Jerichow 2025 Foto: Oldtimerfreunde

