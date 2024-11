Blankenburgs Karnevalverein lädt alle Feierlaunigen ein, mit ihm gemeinsam am Montag, 11. November 2024, in die närrische Zeit zu starten.

Harzer Jecken laden ein: Mit dreifach „BKV Helau!“ in die närrische Zeit

Karnevalsauftakt in Blankenburg

Blankenburg. - Der Blankenburger Karnevalsverein steht in den Startlöchern für die neue Karnevalsession: Am Montag , 11. November 2024, starten die Jecken aus der Blütenstadt um 17.11 Uhr vor dem Rathaus in die närrische Zeit.