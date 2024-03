Mitte April öffnet die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ihre Pforten. Die Harzstadt Blankenburg ist dort mit einem besonderen Beitrag vertreten.

Denn der Blankenburger Laga-Löwe wurde aus dem Winterschlaf geweckt. Monatelang hatte er in seinem Winterquartier beim städtischen Bauhof verbracht, um nun wieder aufgebaut zu werden. Insgesamt besteht die Skulptur aus 31 Stahlstäben unterschiedlicher Länge, an deren Ende jeweils ein Blütenblatt angebracht ist. Sie bilden gemeinsam die Blütenmähne eines stählernen Löwenkopfes. Abhängig von der Blickrichtung, erschließt sich dem Betrachter so ein dreidimensionales Bild.

Jana Schrader vom Grünflächenmanagement der Stadt hat die Löwen-Mähne erst einmal abgestaubt, um sie für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Denn die Skulptur soll wie schon 2020 bei der Landesgartenschau in Burg nun auch bei der nächsten Gartenschau zu sehen sein. Sie findet vom 19. April bis 13. Oktober in Bad Dürrenberg statt. Blankenburg beteiligt sich daran mit einem kleinen, in den braunschweigischen Farben blau und gelb bepflanzten Themengarten, bei dem der Laga-Löwe den Blickfang bilden wird. Die drei Sockel-Elemente werden dann auch wieder mit dekorativen Steinen befüllt.