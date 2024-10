Einkaufen in den Harz-Dörfern wird immer schwieriger. Eine Lösung verspricht ein Konzept aus Zörbig. Es wird nun in Heimburg vorgestellt.

Solch ein Container-Laden des Labels "Dein Schoppe" wird aktuell in Burgkemnitz bei Bitterfeld aufgebaut. Ein Modell auch für die Dörfer im Harz?

Heimburg/Börnecke. - Nach der Vorstellung eines Dorfladen-Konzeptes in Börnecke hat jetzt der Heimburger Ortschaftsrat die Initiative ergriffen. Er will ein eigenes Einkaufserlebnis in seinem Harz-Ort schaffen.