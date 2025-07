Start der App war in Parey, jetzt ziehen die anderen Kitas in der Gemeinde Elbe-Parey nach. Welche Erfahrungen gibt es bereits?

Kita-App bald in allen Kindereinrichtungen in Elbe-Parey

Parey - Die Kitas in der Einheitsgemeinde kommen im digitalen Zeitalter an: Die App KIKOM erfreut sich bei Eltern und Mitarbeitern in der Kita „Sonnenschlösschen“ bereits großer Beliebtheit. Jetzt ist geplant, auch die anderen vier Kindertagesstätten in der Gemeinde Elbe-Parey bis spätestens 2025 mit Tablets und der App auszustatten.