Nach Wochen der Stille meldet sich Heinz Hoenig gemeinsam mit seiner Frau Annika auf Instagram zurück. Sie kündigen beide Veränderungen und neue Projekte für das Jahr an.

Sie arbeiten an geheimen Plänen für 2026: Nach einer schweren Zeit gibt es vorsichtige Zuversicht bei Heinz Hoenig und seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig.

Blankenburg. – Nach mehreren Wochen der Zurückhaltung melden sich Schauspieler Heinz Hoenig und Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig wieder bei ihren Fans. Nach der Weihnachtszeit gab das Paar auf Instagram jetzt ein vorsichtiges Lebenszeichen und machte neugierig auf kommende Projekte.

Heinz Hoenig: Nach Erkältung sollen neue, geheime Projekte folgen

Über ihr Social-Media-Profil informierte Kärsten-Hoenig ihre Community darüber, dass die vergangenen Wochen gesundheitlich nicht ganz einfach gewesen seien, wie Tag24 weiß.

Die gesamte Familie habe mit einer Erkältung zu kämpfen gehabt. Inzwischen sei jedoch wieder Ruhe eingekehrt, die Feiertage konnten sie gemeinsam verbringen.

Mit Blick auf das neue Jahr kündigte die 40-Jährige Veränderungen an. Die kommenden Monate würden intensiver werden, allerdings im positiven Sinne. Konkrete Inhalte nannte sie noch nicht, deutete aber mehrere Vorhaben an, auf die sie sich sehr freue, so Tag24.

Gesundheit von Heinz Hoenig im Fokus: Weitere Operationen bei Schauspieler geplant

Bereits bei einem früheren TV-Auftritt hatte der Schauspieler Heinz Hoenig erklärt, dass er langfristig wieder arbeiten möchte, sei es vor der Kamera oder auf der Bühne. Ob die nun angedeuteten Vorhaben damit zusammenhängen, ließ das Paar offen.

Trotz aller Zuversicht ist Hoenigs Genesung noch nicht abgeschlossen. Annika erklärte, dass ihr Mann im vergangenen Jahr deutliche Fortschritte gemacht hat, aber weiterhin Kraft sammeln muss. Zwei weitere medizinische Eingriffe, unter anderem an der Hauptschlagader, stehen demnach noch an.

Emotional wurde es, als Annika auf die belastende Zeit zurückblickte. Die schwierigen Monate hätten Spuren hinterlassen, nun hoffe sie jedoch auf positive Entwicklungen. Künftig wolle sie ihre Follower stärker am Familienalltag teilhaben lassen.

Zum Abschluss meldete sich sogar Heinz Hoenig selbst kurz zu Wort und beruhigte seine Fans. "Mir geht's super wie immer, macht euch keine Sorgen."