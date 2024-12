Heinz Hoenig ist aktuell nach einem langen Krankenhaus-Aufenthalt zu Hause in Blankenburg und erholt sich. Weihnachten kommen jedoch nicht alle Kinder zu ihm in den Harz. Das hat Gründe.

Blankenburg. - Weihnachten ist normalerweise die Zeit, in der Kinder zu ihren Eltern nach Hause kommen. Die Situation bei Schauspieler Heinz Hoenig sieht hingegen anders aus. Denn nun hat der TV-Star endgültig mit seinen beiden älteren Kindern abgeschlossen.

"Ich sage hier ganz ehrlich: Lukas und Paula sind raus aus dem Geschäft, aus meinem Leben. Die machen ihr eigenes Ding", heißt es in einem Interview mit bunte.de. "Keiner hat sich gemeldet und Ende! Wer mit mir nicht im Regen tanzt, der braucht auch bei Sonnenschein nicht da zu sein. Wir konzentrieren uns nur noch auf die positiven Dinge in unserem Leben", so Hoenig.

Schauspieler Heinz Hoenig streicht ältere Kinder aus seinem Leben

Aktuell erholt sich der Schauspieler nach langem Krankenhausaufenthalt in einer Berliner Klinik und kurzzeitigem Koma zu Hause in Blankenburg. Er wird von seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig gepflegt und wartet darauf, dass sich sein Zustand stabilisiert. Dann steht eine weitere Operation an der Aorta an.

Die beiden werden Weihnachten also nicht mit den älteren Kindern Hoenigs, sondern nur zusammen mit den gemeinsamen kleinen Söhnen feiern.