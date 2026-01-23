weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Karneval im Harz: Herzensangelegenheit Prinzenpaar: So regieren Madlen und Tobias Selle das närrische Derenburg

Karneval im Harz Herzensangelegenheit Prinzenpaar: So regieren Madlen und Tobias Selle das närrische Derenburg

Es ist für sie eine Herzensangelegenheit: Madlen und Tobias Selle haben aber einige Jahre gewartet, bis sich ihr Traum vom Prinzenpaar des Derenburger Karnevals erfüllt hat.

Von Jens Müller 23.01.2026, 10:00
Das Derenburger Prinzenpaar Madlen I. und Tobias I. Selle tanzen den traditionellen Schneewalzer auf dem Marktplatz zur Sessionseröffnung im November 2025.
Das Derenburger Prinzenpaar Madlen I. und Tobias I. Selle tanzen den traditionellen Schneewalzer auf dem Marktplatz zur Sessionseröffnung im November 2025. Foto: Jens Müller

Derenburg. - In Derenburg sind die Narren los! Und die sorgen nicht nur für frischen Wind im Rathaus. Prinz Tobias I. und Prinzessin Madlen I. kündigen für die Karnevalsveranstaltungen einige Überraschungen an. Für die beiden geht außerdem ein lang gehegter Traum in Erfüllung.