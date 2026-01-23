Es ist für sie eine Herzensangelegenheit: Madlen und Tobias Selle haben aber einige Jahre gewartet, bis sich ihr Traum vom Prinzenpaar des Derenburger Karnevals erfüllt hat.

Das Derenburger Prinzenpaar Madlen I. und Tobias I. Selle tanzen den traditionellen Schneewalzer auf dem Marktplatz zur Sessionseröffnung im November 2025.

Derenburg. - In Derenburg sind die Narren los! Und die sorgen nicht nur für frischen Wind im Rathaus. Prinz Tobias I. und Prinzessin Madlen I. kündigen für die Karnevalsveranstaltungen einige Überraschungen an. Für die beiden geht außerdem ein lang gehegter Traum in Erfüllung.