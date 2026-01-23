Nächste Veranstaltung wird vorbereitet FCM-Kicker großer Fan vom Burger Mitternachtsturnier
Das Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums ist schon seit Jahren ein Publikumsmagnet. Diesmal saß auch ein FCM-Kicker, der seine Wurzeln in Burg hat, auf der Tribüne.
23.01.2026, 12:17
Burg. - Das Mitternachtsturnier in der größten Halle des Landkreises ist gerade vorüber, da beginnen für Jacob Zeuch und das Kinder- und Jugendforum schon die Vorbereitungen für das nächste Großereignis: das Kleinfeldturnier auf der BBC-Anlage. Doch die Eindrücke des Turniers hallen noch nach, vor allem wegen eines prominenten Gastes.