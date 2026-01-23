Das Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums ist schon seit Jahren ein Publikumsmagnet. Diesmal saß auch ein FCM-Kicker, der seine Wurzeln in Burg hat, auf der Tribüne.

Für sechs Treffer wurde Simon Moratschke als Torschützenkönig von Veranstalter Jacob Zeuch ausgezeichnet. Das freute auch Landrat Steffen Burchhardt (r.) und Burgs Bürgermeister Philipp Stark.

Burg. - Das Mitternachtsturnier in der größten Halle des Landkreises ist gerade vorüber, da beginnen für Jacob Zeuch und das Kinder- und Jugendforum schon die Vorbereitungen für das nächste Großereignis: das Kleinfeldturnier auf der BBC-Anlage. Doch die Eindrücke des Turniers hallen noch nach, vor allem wegen eines prominenten Gastes.