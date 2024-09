Absturz von Aussichtspunkt im Harz Große Trauer und viele Fragen: Wie Jugendliche tödliches Drama am Hexentanzplatz erlebt haben

Am Hexentanzplatz im Harz ist ein 17-Jähriger knapp 50 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei getötet worden. Hat das tödliche Unglück Folgen für die Absicherung der Terrasse? Was die Stadt Thale sagt und wie Freunde des Verunglückten die Tragödie verarbeiten.