  4. Hündin droht Tod durch Krebs: Harzer Verein bittet um Spenden

Behandlung kostet 5600 Euro Gerettet aus Rumänien – jetzt droht Hündin Emma der Tod durch Krebs: Harzer Verein bittet um Spenden

Emma, eine ehemalige Straßenhündin aus Rumänien, braucht Hilfe. Die Hündin hat Schilddrüsenkrebs. Ein Verein aus dem Harz hat für sie jetzt einen Spendenaufruf gestartet.

Von Susanne Thon Aktualisiert: 20.08.2025, 17:02
Emma (r.) lebte in Rumänien auf der Straße und wurde gerettet. Jetzt müsste die Hündin, die inzwischen im Harz lebt, noch mal gerettet werden - mit einer OP. Foto: Glaubitz

Neudorf/Blankenburg. - Es sah zunächst ganz nach einem Happy End aus. Emma, ein Husky-Mischling, ist dem gefährlichen Leben auf der Straße in Rumänien entkommen. Von einem glücklichen Ausgang kann derzeit aber noch keine Rede sein: Denn Emma hat Schilddrüsenkrebs. Sie müsste dringend operiert werden.