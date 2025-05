Noch ist er von einem Bauzaun abgesperrt: der neue Spielplatz am Schloßweg in Cattenstedt.

Cattenstedt. - So verwaist werden die Spielgeräte am Schloßweg in Cattenstedt wohl nie wieder sein: Denn am Dienstag, 13. Mai 2025, können alle Mädchen und Jungen des Blankenburger Ortsteils endlich ihren neuen Spielplatz erobern - und damit noch rechtzeitig vor dem Weltkindertag am 1. Juni.