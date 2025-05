Oschersleben - vs/jd

Es sind nur noch wenige Wochen, dann lädt die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung zu ihrem traditionellen Stiftungsfest ein. Wie die Organisatoren ankündigen, soll das Fest in diesem Jahr am Sonnabend, 14. Juni 2025 ab 13 Uhr auf dem Wohnstättengelände in der Hermann-Krebs-Straße stattfinden.

„Der Tradition folgend, verwandelt sich das weitläufige, grüne Wohnstättengelände mit seinen vielen Mitmach- und Angebotsständen auch in diesem Jahr in eine unterhaltsame und kreative Flaniermeile“, heißt es aus der Stiftung. Für Genüsse sei in vielfältiger Form gesorgt. Der Eintritt ist wie immer frei. Die Vorbereitungen für das Stiftungsfest in der Hermann-Krebs-Straße, welches als Veranstaltungshöhepunkt des Sommers im Matthias-Claudius-Haus gilt, läuft in diesen Tagen auf Hochtouren. Auch die stiftungseigene Theatergruppe „Comedia (Cl)Gaudius“ probt seit April regelmäßig für ihr Stück, dass pünktlich zum Fest aufgeführt werden soll.

Dann bringt die Laienspielgruppe rund um Ute Illig, Petra Höfner, Bettina Wirauski und Christian Esser das ebenso witzige wie tiefsinnige Stück „Die Kunst eines guten Tages“ auf die Bühne. Dabei möchte das Ensemble Antworten auf diese und andere Fragen des Lebens liefern: Wie können wir alle bessere Lebensgenießer werden? Wie aus jedem Tag einen perfekten machen? Und was ist eigentlich Glück? Bei den Proben der „Comedia (Cl)Gaudius“ für das Stück sind nach eigenen Angaben eine Reihe kreativer und emotionaler Textfindungsrunden vorausgegangen. Alle haben sich mit Ideen eingebracht“, erzählen Ute Illig und Petra Höfner unisono. Sie haben das Drehbuch geschrieben und führen auch Regie – und das, wie sie sagen, seit Jahren voller Hingabe. „In dem Stück steckt von jedem Einzelnen eine ganz persönliche Note.“

Die Mitglieder der Theatergruppe „ComediaG(Cl)audius“ aus Oschersleben beim Proben für die Aufführung beim diesjährigen Stiftungsfest. Foto: Matthias-Claudius-Haus-Stiftung

Stiftungsfest 2025 in Oschersleben: Eigene Kulissen und Kostüme für das Theaterstück

Grundlage des Werks, das schon bei den Proben viel Lebensfreude, Weisheit und Humor versprühe, ist „Die Geschichte des Conte“. Eine Lehr- und Kurzgeschichte über den Genuss des Lebens. Sechs Szenen hat die 17-köpfige Truppe sich ausgedacht, teilt die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung mit. Da gehe es um gute Freunde, Arbeit und Kollegen, die Natur, Kulinarik sowie Sport und Bewegung. „Alles Erlebnisse und Dinge, die einem im Leben gut tun“, sagt Petra Höfner. Als Zeichen dessen wandern beim Protagonisten goldene Nüsse für jede positive Kleinigkeit von der rechten in die linke Hosentasche, dort, wo das Herz sitzt. So habe es auch Conte getan, der auch bei der Inszenierung von „ComediaG(Cl)audius“ die Hauptrolle spielen wird, aber aktuell noch keinen Namen trage. Denis Valentin aus dem Berufsbildungsbereich ist in die Rolle des Lebensgenießers geschlüpft.

Der Vorhang für „Die Kunst eines guten Tages“ fällt am 14. Juni gegen 16.30 Uhr auf dem Wohnstättengelände in der Oscherslebener Hermann-Krebs-Straße. Bis dahin stehen zweimal wöchentlich Proben an. Auch Kostüme und Kulissen werden in dieser Zeit erdacht und in die Realität umgesetzt. Fürr viele in der Theatergruppe „Comedia (Cl)Gaudius“ ist das nicht neu. Einige der Ensemblemitglieder sind schon seit mehr als zehn Jahren dabei, wenn jedes Jahr zum Stiftungsfest ein neues Stück auf die Bühne gebracht wird.

Die Ursprünge des Theaterspielens liegen, laut Illig, aber noch weiter zurück. Zur 1000-Jahr-Feier von Oschersleben in den 1990er-Jahren. Dort hätten Menschen mit Handicap und die Mitarbeiter gemeinsam gespielt, mit so viel Freude, dass sich das seitdem bewährt habe, erklärten die Theatermacher der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung bereits im vergangenen Jahr gegenüber der Volksstimme.

Gute Stimmung beim Auftritt der „Comedia (Cl)Gaudius“ aus Oschersleben auf dem Kirchhof in Wanzleben. Archivfoto: Bärbel Volkmann

Programm: Stiftungsfest am 14. Juni 2025 in Oschersleben