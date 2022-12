Kommt ein Böllerverbot in Blankenburg (Harz) infrage?

Blankenburg - Für die einen gehört es einfach zu Silvester dazu, für andere ist es das größte Ärgernis zum Jahresende: Feuerwerk. Zu laut, eine hohe Umweltbelastung, Stress für Haus- und Wildtiere, die große Gefahr für Verletzungen und Brände sind nur einige Argumente der Knaller-Gegner. Und die finden bei immer mehr Kommunen Gehör. In vielen Städten gibt es Verbotszonen für Feuerwerk, Böller und Co.. Wernigerodes Innenstadt gehört genauso dazu wie die Altstadt Düsseldorfs, die Binnenalster in Hamburg oder die gesamte Insel Sylt. Wie steht es mit Blankenburg, ist auch in dieser Harz-Stadt ein Böllerverbot geplant?