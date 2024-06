In Berlin kommt demnächst ein Barockes Palais aus Blankenburg unter den Hammer. Der Einstiegspreis ist verlockend, doch an dem Einzeldenkmal ist einiges zu tun.

Lost Place in Blankenburg unter dem Hammer

Dieses denkmalgeschützte Barockpalais aus dem Jahr 1783 in der Blankenburger Altstadt kann ersteigert werden. Das Oberlicht des reich verzierten Eingangstors trägt die Initialen des Erbauers – des Blankenburger Kaufmanns Johann Tobias Röbber und seiner Frau.

Blankenburg. - Wer schon immer mal in einem herrschaftlichen Gebäude wohnen wollte und die Herausforderungen einer Denkmalsanierung nicht scheut, sollte einen Blick in den aktuellen Katalog der Deutschen Grundstücksauktionen AG wagen. Dort wird ein stattliches Barockpalais in der Blankenburger Altstadt angeboten. Nicht nur die Ausstattung klingt vielversprechend.