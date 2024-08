Verliebt in Madeira: Regina und Werner Mattner aus Hohenwarthe. Ihre goldene Hochzeitsreise hatten sie sich allerdings anders vorgestellt. Sie sitzen seit einer Woche mit ihrer Tochter auf der Ferieninsel fest.

Madeira/Blankenburg. - Es sollte ein ganz besonderer Urlaub werden. „Weil die Urlaubsreise nach ihrer Silberhochzeit so schön war, wollten meine Eltern auch zur goldenen Hochzeit noch einmal nach Madeira“, erzählt Jana Priesterjahn. Eine Woche hatten sie in einem Hotel in der Hauptstadt Funchal gebucht.