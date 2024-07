Olympia-Medaillengewinner aus Blankenburg Weltklasse-Ruderer aus dem Harz: Marcel Hacker wird TV-Experte bei den Olympischen Spielen in Paris

Der ehemalige Weltklasse-Ruderer Marcel Hacker wird bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris als TV-Experte für Eurosport tätig sein. Er tauscht seinen Arbeitsplatz in Blankenburg gegen ein Fernsehstudio in München.