Ein E-Auto lädt an einem Ladebordstein. Die E-Ladebordsteine waren ein Pilotprojekt in Köln. In Magdeburg soll die Möglichkeit nun auch geprüft werden.

Magdeburg. - In der Innenstadt ist es oft eng, für Ladesäulen kein Platz. Darum gewinnen E-Ladebordsteine immer mehr an Bedeutung. Was etwa in Köln und Düsseldorf erfolgreich installiert wurde, könnte bald auch in Magdeburg eingeführt werden.