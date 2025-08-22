Veranstaltungs-Highlight im Harz Michaelsteiner Klosterfest 2025: Zwei Tage Vorprogramm mit Hardrock und Open-Air-Kino
Das Michaelsteiner Klosterfest hat 2025 einige Überraschungen zu bieten. Es läuft ein zweitägiges Vorprogramm, und es gibt Freikarten zu gewinnen.
22.08.2025, 06:00
Blankenburg. - Darauf fiebern alljährliche viele Harzer und Harzfreunde mit ihren Familien hin: das Michaelsteiner Klosterfest vor den Toren Blankenburgs. Diesmal startet es mit einem zweitägigen Vorprogramm mit Rockmusik und Open-Air-Kino sowie weiteren Überraschungen - vom 29. bis 31. August 2025.