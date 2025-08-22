Das Michaelsteiner Klosterfest hat 2025 einige Überraschungen zu bieten. Es läuft ein zweitägiges Vorprogramm, und es gibt Freikarten zu gewinnen.

Sorgt für elektrisierende Stimmung vor dem Michaelsteiner Klosterfest in Blankenburg: die AC/DC-Tributeband Black/Rosie. Sie ist am Samstag, 30. August 2025, auf der Open-Air-Bühne zu erleben.

Blankenburg. - Darauf fiebern alljährliche viele Harzer und Harzfreunde mit ihren Familien hin: das Michaelsteiner Klosterfest vor den Toren Blankenburgs. Diesmal startet es mit einem zweitägigen Vorprogramm mit Rockmusik und Open-Air-Kino sowie weiteren Überraschungen - vom 29. bis 31. August 2025.