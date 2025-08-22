weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Veranstaltungs-Highlight im Harz: Michaelsteiner Klosterfest 2025: Zwei Tage Vorprogramm mit Hardrock und Open-Air-Kino

Veranstaltungs-Highlight im Harz Michaelsteiner Klosterfest 2025: Zwei Tage Vorprogramm mit Hardrock und Open-Air-Kino

Das Michaelsteiner Klosterfest hat 2025 einige Überraschungen zu bieten. Es läuft ein zweitägiges Vorprogramm, und es gibt Freikarten zu gewinnen.

Von Jens Müller 22.08.2025, 06:00
Sorgt für elektrisierende Stimmung vor dem Michaelsteiner Klosterfest in Blankenburg: die AC/DC-Tributeband Black/Rosie. Sie ist am Samstag, 30. August 2025, auf der Open-Air-Bühne zu erleben. Archivfoto: Jens Müller

Blankenburg. - Darauf fiebern alljährliche viele Harzer und Harzfreunde mit ihren Familien hin: das Michaelsteiner Klosterfest vor den Toren Blankenburgs. Diesmal startet es mit einem zweitägigen Vorprogramm mit Rockmusik und Open-Air-Kino sowie weiteren Überraschungen - vom 29. bis 31. August 2025.