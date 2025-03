Unbekannte haben im Januar 2024 einen Geldautomaten in der Filiale der Harzsparkasse in Blankenburg in die Luft gesprengt. Das Gebäude wurde dabei total verwüstet. Jetzt wurde die modernisierte Filiale wieder eröffnet.

Blankenburg. - Mitten in der Altstadt. Wieder! Nach 419 Tagen ist nicht nur bei den Mitarbeitern der Harzsparkasse in Blankenburg die Freude darüber groß. Filialleiter Steffen Raßfeld kann nach dem ersten Öffnungstag in der Langen Straße nur Positives berichten: Kunden, Geschäftsleute in der Nachbarschaft und ebenso die Mitarbeiter seines insgesamt neunköpfigen Teams.