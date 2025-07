Wer an der Bahnhofstraße oder anderswo im Zentrum von Klötze ein Grundstück besitzt, soll einen Ausgleichsbetrag bezahlen.

Klötze. - Anlieger der Bahnhofstraße in Klötze sollen einen Ausgleich dafür bezahlen, dass ihre Grundstücke durch Sanierungen im Wert gestiegen sind. Klingt komisch, ist aber wahr. So hat die Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft (Saleg) im Februar entsprechende Schreiben an die Anwohner verschickt. Dies geschah im Auftrag der Stadt Klötze, wie Bürgermeister Alexander Kleine auf Anfrage der Volksstimme bestätigt.