Mit Sandy Bosse hat die Grundschule „An der Teufelsmauer“ in Timmenrode eine neue Schulleiterin. Was sich die Pädagogin vorgenommen hat.

Timmenrode. - Ungewöhnliches Datum für einen Start als Schulleiterin: Mitten im Schuljahr und dann auch noch am 1. April hat Sandy Bosse an der Grundschule „An der Teufelsmauer“ in Timmenrode ihren neuen Job angetreten. Sie folgt damit Iris Schrader, die Ende März in den Ruhestand verabschiedet wurde.