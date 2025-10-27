Die Familie aus dem Harz, die wegen eines medizinischen Notfalls wochenlang in Ungarn gestrandet war, ist wieder zuhause. Wie es dem Familienvater geht und wem er unbedingt Danke sagen möchte.

Nach Urlaubsschock wochenlang im Krankenhaus in Ungarn: Harzer Familie dankt allen Unterstützern

Der Blankenburger Axel Galke mit dem Kinderwagen seiner Enkel im Ungarn-Urlaub. Wenige Tage später brach er zusammen und landete auf der Intensivstation. Inzwischen ist er zurück im Harz.

Blankenburg/Halberstadt. - An diesen Urlaub werden Axel Galke und seine Familie lange zurückdenken: „Ich bin dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen“, so der Blankenburger, der nun wieder zuhause ist und vielen Menschen im Harz und in Ungarn ein riesiges Dankeschön sagt.