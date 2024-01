Es ist für Einheimische, Touristen, für Musiker und Musikinteressierte ein Magnet im Harz: das Kloster Michaelstein in Blankenburg. Dort gibt es 2024 gibt viel Neues zu entdecken.

Novum beim Klosterfest-Termin in Blankenburgs Kulturtempel

Das Klosterfest in Blankenburg ist einer der Verantaltungsmagneten der Region. Erstmals wird es vom angestammten Termin abrücken.

Blankenburg. - Feste feiern, kreativ sein, die Seele baumeln lassen und Musik genießen: Für all das steht das Kloster Michaelstein in Blankenburg. Und auch in diesem Jahr gibt es dort Altbekanntes und viel Neues zu erleben.