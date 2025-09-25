Tickets zu teuer Parkgebühren-Schock in Blankenburg: Kommt jetzt die große Kehrtwende?
Die Parkgebühren in Blankenburg sorgen für Ärger – jetzt könnte alles kippen. Bürger und Touristen laufen Sturm gegen teure Tickets und veraltete Technik. Droht der Stadt ein Imageverlust oder gelingt die Wende?
Aktualisiert: 25.09.2025, 14:50
Blankenburg. - Die erst im März beschlossene Parkgebührenordnung in Blankenburg soll wieder geändert, vielleicht sogar ganz ausgesetzt werden. Wer davon profitieren und was konkret verändert werden soll.