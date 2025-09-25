weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Parkgebühren-Schock in Blankenburg: Kommt jetzt die große Kehrtwende?

Die Parkgebühren in Blankenburg sorgen für Ärger – jetzt könnte alles kippen. Bürger und Touristen laufen Sturm gegen teure Tickets und veraltete Technik. Droht der Stadt ein Imageverlust oder gelingt die Wende?

Von Jens Müller Aktualisiert: 25.09.2025, 14:50
Der Parkautomat in der Löbbeckestraße in Blankenburg. Er ist auf die neue Gebührenordnung umgestellt worden. Was fehlt, ist noch die Möglichkeit, per Handy-App oder EC-Karte zu bezahlen.
Der Parkautomat in der Löbbeckestraße in Blankenburg. Er ist auf die neue Gebührenordnung umgestellt worden. Was fehlt, ist noch die Möglichkeit, per Handy-App oder EC-Karte zu bezahlen. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Die erst im März beschlossene Parkgebührenordnung in Blankenburg soll wieder geändert, vielleicht sogar ganz ausgesetzt werden. Wer davon profitieren und was konkret verändert werden soll.