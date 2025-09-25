Schon bald gelten bei der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) neue Fahrpläne. Vor allem für Nachtschwärmer, die sich in Magdeburg amüsieren wollen, gibt es eine wichtige Neuerung.

Mehr Direktverbindungen, Haltstellen und eine wichtige Neuerung für Reisende nach Magdeburg: Diese Fahrplanänderungen haben es in sich

Der Herbst bringt Nebel mit sich - und viele Änderungen in den Fahrplänen der NJL.

Burg. - Mit 22 Buslinien ist die Nahverkehrsgesellschaft im Jerichower Land unterwegs. Fast alle Linien sind nun von Änderungen im Fahrplan betroffen. Es gibt nun mehr Direktverbindungen, neue Haltestellen und eine tolle Neuigkeit für Fahrgäste, die in Magdeburg Spaß haben wollen.