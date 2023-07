Zum zweiten Mal organisiert Piet Spiegelhauer ein Simson-Treffen im Harz. Die Party mit großer Ausfahrt und Teilemarkt steigt am Samstag, 8. Juli, in Blankenburg.

Blankenburg - Zweirad-Freunde und insbesondere Fans der Suhler Traditionsschmiede Simson kommen am Samstag, 8. Juli, in Blankenburg auf ihre Kosten.

Piet Spiegelhauer hat zum zweiten Mal ein großes Simson-Treffen organisiert, zu dem sich wieder zahlreiche Zweiradfans auf dem Großparkplatz Am Hasenwinkel angekündigt haben: „Wir haben Hunderte Anfragen selbst von der Nordsee“, sagt der Organisator. Doch auch in seinem näheren Umfeld wächst die Vorfreude auf das Treffen: „Die Jugendlichen aus Blankenburg sind schon ganz heiß drauf“, weiß er. Seit mehreren Wochen bereits sei seine Werkstatt immer wieder Anlaufpunkt für die jungen Simson-Freunde: „Viele kommen vorbei, um zu schrauben und freuen sich schon auf unsere große Ausfahrt“, so Spiegelhauer.

Die hatte bereits im Vorjahr für großes Staunen auf den Straßen rund um Blankenburg gesorgt, als rund 250 Simson-Fahrer, geordnet wie an einer Perlenschnur – gemeinsam den Vorharz erkundet haben. Die große Ausfahrt ist aber nur einer der Höhepunkte des Simson-Treffens. Für die Schrauber-Freunde wird es einen großen Teilemarkt geben und Deko-Artikel von „Wir lieben Holz“ aus Halberstadt. Und natürlich gibt es allerhand zu sehen: Vor allem die für diesen Tag herausgeputzten Simson-Kräder von SR1 und SR2 über Spatz, Schwalbe, Habicht und Sperber bis hin zu den bei Jugendlichen immer noch beliebten S51. Für Verpflegung ist auf dem Festgelände ebenfalls gesorgt: So wird die große Gulaschkanone der Blankenburger „Essecke“ vorfahren. Unter anderem gibt es DDR-Nudeln und DDR-Softeis, Kaffee und Kuchen sowie leckere Cocktails vom Clubraum Deluxe aus Timmenrode.

Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. „Es wird ein Fest für die ganze Familie“, so die Organisatoren. DJ Rolf Auerswald aus Wernigerode sorgt den ganzen Tag über für die musikalische Umrahmung und die 1970er/80er-Party am Abend, wobei sich für diesen Tag auch das Magdeburger Duo „Vivo & Lucky“ angesagt hat. Die Deutschrocker haben vor wenigen Tagen ihr erstes Album herausgebracht und präsentieren ihren Simson-Rock erstmals in Blankenburg. Die beiden, die mit einer Elsterglanz-Parodie für das Harzer Simson-Treffen im Internet werben, sind dann live mit musikalischen Liebeserklärungen an die Suhler Zweiräder zu erleben wie „Anknattern“, „Simi Superhelden“ und „Simson für immer“.

Schon jetzt dankt Spiegelhauer allen Helfern und Unterstützern, darunter vor allem den Mitgliedern des Simson-Clubs „Heiße Feile“ aus Wernigerode.