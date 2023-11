Fahrgäste der Rübelandbahn gratulieren in nostalgischen Outfits zum 100. Geburtstag der Bergkönigin.

Blankenburg/Halberstadt. - Großer Bahnhof für eine 100-Jährige am Sonntagvormittag in Halberstadt: In Beisein von Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) startete die historische Dampflok 95027 der Arbeitsgemeinschaft Rübelandbahn auf ihre Jubiläumsfahrt.