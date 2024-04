Eine Straße im neuen Baugebiet an der Blankenburger Weinbergsiedlung soll künftig den Namen eines verdienstvollen Sportlers und engagierten Funktionärs tragen.

Aktuell noch ein Trampelpfad, aber bald eine Anliegerstraße mit dem Blick aufs Sportforum. Der Name steht schon fest.

Blankenburg. - Sie gibt es noch gar nicht, hat aber schon einen Namen: die noch zu bauende Anliegerstraße in dem neu geplanten Wohngebiet in der Weinbergsiedlung in Blankenburg.