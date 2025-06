Brücken-Neubau in Wernigerode verzögert sich: Riesen-Zoff um Weg in kleines Wohnquartier

Wernigerode. - Eine marode Brücke in Hasserode sorgt mal wieder für Ärger in Wernigerode: Die Arbeiten für einen Ersatz des provisorisch abgestützten Überwegs über die Holtemme in ein kleines Wohngebiet am Ende der Straße Hasenwinkel sollten nach Plänen der Stadtverwaltung ursprünglich im April oder Mai beginnen. Doch bis der Neubau tatsächlich starten kann, müssen sich Anwohner weiter gedulden.