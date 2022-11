Kind wird bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein zwölf Jahre alter Junge hat am Montagmittag bei einem Unfall in Blankenburg schwere Verletzungen erlitten.

Blankenburg - Ein zwölf Jahre alter Junge hat am Montagmittag bei einem Unfall in Blankenburg schwere Verletzungen erlitten. Wie ein Polizeisprecher am Montagabend auf Anfrage gegenüber der Volksstimme sagte, ereignete sich die Kollision gegen 13.50 Uhr in der Blankenburger Friedensstraße.