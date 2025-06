Feuer in Hüttenrode Vier Feuerwehren eilen mit Blaulicht nach Hüttenrode

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Lehnenbrunnen im Blankenburger Ortsteil Hüttenrode hat am Donnerstagabend (12. Juni) die Kameraden mehrerer Feuerwehren in Atem gehalten.