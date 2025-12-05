Im Kloster Michaelstein wird es märchenhaft: Am 6. und 7. Dezember 2025 erlebt dort Engelbert Humperdincks Kinderoper Hänsel und Gretel in einer eigenen Michaelsteiner Fassung ihre Aufführung. Prominent besetzt und in besonderer Begleitung.

Welturaufführung im Harz: Hänsel, Gretel und eine Hexe mit Roller auf der Opernbühne

Launige Probe zur Neufassung der Kinderoper Hänsel und Gretel mit Lotta Bagge (Mezzo-Sopran) als Hänsel, Regisseur Arnold Hofheinz und Lea Kohnen (Sopran) als Gretel (von links) in der Musikscheune Michaelstein.

Blankenburg. - „Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert mir am Häuschen …“ heißt es am 6. und 7. Dezember 2025 in der Musikscheune im Kloster Michaelstein. Dort erlebt eine Neufassung der berühmten Kinderoper „Hänsel und Gretel“ ihre Uraufführung. Dabei überrascht nicht nur die Besetzung dieses weihnachtlichen Theaterzaubers.