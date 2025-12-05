weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Bildung im Harz: Grundschule in Halberstadt soll eigenen Bolzplatz bekommen - und nicht nur den

Bewegung als Ausgleich zum Unterricht ist wichtig - in den Pausen, aber auch am Nachmittag. An der Grundschule „Anne Frank“ in Halberstadt will die Stadtverwaltung dafür jetzt weitere Voraussetzungen schaffen.

Von Sabine Scholz 05.12.2025, 10:15
Ein Blick auf einen Gebäudeteil der Anne-Frank-Grundschule Halberstadt.
Ein Blick auf einen Gebäudeteil der Anne-Frank-Grundschule Halberstadt. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Riesige Freiflächen sind ein Kennzeichen des Geländes der Grundschule „Anne Frank“ in Halberstadt. Viel Platz zum Spielen und Toben. Dennoch soll die Schule in kommenden Jahr einen Bolzplatz bekommen.