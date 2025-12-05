Bildung im Harz Grundschule in Halberstadt soll eigenen Bolzplatz bekommen - und nicht nur den

Bewegung als Ausgleich zum Unterricht ist wichtig - in den Pausen, aber auch am Nachmittag. An der Grundschule „Anne Frank“ in Halberstadt will die Stadtverwaltung dafür jetzt weitere Voraussetzungen schaffen.