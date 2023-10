Events haben Karena Mertins und Robert Baier einige besucht – und wurden oft enttäuscht. Dass sie es besser können, wollen sie in Derenburgs Schlossvilla beweisen.

Zu der Schlossvilla Derenburg gehört auch eine Parkanlage. Die Jugendstilvilla, die sich am Ortsausgang Richtung Halberstadt befindet, wurde ab 1903 für den Landwirt und Bankier Heinrich Mooshake errichtet.

Derenburg - In Derenburg haben sich Karena Mertins und Robert Baier einen Traum erfüllt. Sie sind nun „Schlossherren“, wie sie selbst sagen, und pachten die Schlossvilla, ein imposantes Gebäude am Ortsausgang Richtung Halberstadt. In ihrem neuen Domizil residieren sie aber nicht allein – sie öffnen es für Gäste.