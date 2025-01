Für mehr Nachwuchs in Vereinen Zielsicher mit Pfeil und Bogen: Harzer Schützen setzen auf Trendsport

Harzer Schützenvereine setzen auf das Bogenschießen. Zwei frisch gekürte Landesmeister erklären, was sie an diesem Trendsport so fasziniert und warum er in jedem Alter betrieben werden kann.