Achtklässler der Sekundarschule „Am Weinberg“ in Havelberg haben Praktika in Unternehmen im Kreis Stendal absolviert. Was die Jugendlichen daran begeistert hat.

Ian Michel Herz besucht die Sekundarschule in Havelberg und absolvierte beim Fahrzeug-Service Marks in Klietz sein Praktikum.

Havelberg. - Wie in Firmen gearbeitet wird, konnten Achtklässler der Havelberger Sekundarschule „Am Weinberg“ in ihrer Praktikumszeit kennenlernen. Zwei Wochen hatten Jugendliche Gelegenheit, Erfahrungen im Berufsalltag in der Region, im Landkreis Stendal und darüber hinaus zu sammeln. Was die Jugendlichen daran begeistert.