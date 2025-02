Wärmepumpen sollen künftig Gas- und Ölheizungen ersetzen. Während viele Eigenheimbesitzer skeptisch sind, wirbt Energieexperte Bernd Felgentreff für diese Art des Heizens. In einem Vortrag in Blankenburg will er mit einigen Mythen rund um die Wärmepumpe aufräumen.

Blankenburg. - Von einigen als Allheilmittel der Energiewende propagiert, von anderen komplett abgelehnt: Wärmepumpen. Diplom-Ingenieur Bernd Felgentreff aus Leipzig ist seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt und will in einem Vortrag in Blankenburg mit den Mythen rund um Wärmepumpen aufräumen. Im Interview mit Reporter Jens Müller erläutert er, was die Zuhörer erwartet.