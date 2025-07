In der Wische zwischen Wendemark und Werben sind Heuballen in Brand geraten. Auch die Polizei war vor Ort, sie hat den Schaden bereits geschätzt.

Heuballen in Flammen - Feuerwehren rücken auf Wiese in der Wische aus

Wendemark. - Die Feuerwehren Werben, Schönberg und Neukirchen sind am Montagnachmittag zu einer Wiese nahe dem Elbdeich zwischen Wendemark und Neukirchen (Landkreis Stendal) ausgerückt. Dort lagernde Heuballen – etwa acht an der Zahl – waren in Brand geraten.