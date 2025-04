Nachdem sich Grundstückseigentümer geeinigt haben, soll auf einer zentral gelegenen, brachliegenden Fläche in der Gemeinde Möser in der Zukunft Platz für individuelle Wohnbebauung geschaffen werden. Wo der Platz liegt.

15 neue Baugrundstücke in Schermen

Haus bauen in der Region Magdeburg

Schermen - Wenn es nach dem Ortschaftsrat Schermen geht, kann in Schermen bald wieder gebaut werden. Erst kürzlich stimmten sie für ein neues Baugebiet in dem kleinen Ort an der B1.