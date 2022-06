27 Flüchtlinge finden Unterkunft bei Gastfamilien in der Einheitsgemeinde Möckern

Am Sonnabendabend kamen weitere Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadt Möckern an. In Loburg bekamen sie eine warme Mahlzeit im „Goldenen Gockel“.

Loburg - Angespannt warteten die Eheleute Irene und Thomas Burkert aus Zeppernick auf den Reisebus, der „ihre“ Flüchtlinge bringen sollte. Gegen 17.15 Uhr war die Ankunft des Reisebusses in Loburg erwartet worden, es sollte dann aber doch noch eine halbe Stunde dauern, bis der Bus vor der Gaststätte „Zum Goldenen Gockel“ stoppte.

Viel Unsicherheit bei den Gastgebern

„Wir wissen nicht, wen wir bekommen, wir wissen nicht, wie lange sie bleiben werden. Wir wissen nur, dass diese Menschen alles verloren haben und wir jetzt helfen wollen“, sagt Irene Burkert. Sie haben in ihrem Haus Zimmer frei, die sie nun zur Verfügung stellen wollen. Das Bad wird man sich teilen.

Die Eheleute haben sich eine Übersetzungs-App für Deutsch, Ukrainisch und Englisch aufs Handy geladen. „Russisch haben wir vor 40 Jahren gehabt, Englisch nie richtig. Wir sprechen schön langsam, dann werden wir uns schon verständigen“, sind die beiden optimistisch. Nur eine Bedingung haben die Eheleute gestellt, keine Haustiere, denn man hat selbst einen Hund.

Auch in anderen Gastfamilien wird zusammengerückt. So ziehen etwa Kinder wieder in ein gemeinsames Zimmer, um Platz zu bieten.

Infos für die Flüchtlinge

Noch im Bus begrüßt Stadtbürgermeister Frank von Holly die Flüchtlinge und heißt sie willkommen. Dolmetscher übersetzen die Worte des Stadtchefs. Auch wurde ein Informationsblatt über die Stadt Möckern erstellt und ins Ukrainische übersetzt. So sollen die ankommenden Flüchtlinge eine Ahnung bekommen, wo sie gelandet sind, und welche Hilfe ihnen hier gewährt wird.

19 der ankommenden Flüchtlinge fahren noch am selben Abend weiter nach Burg. Sie wollen zu Verwandten oder Bekannten in anderen Teilen Deutschlands.

Für die übrigen Geflüchteten im Bus endet in der Einheitsgemeinde Möckern eine Odyssee. Rund 27 Stunden waren sie unterwegs. Gestartet am Freitag in Siret im Dreiländereck Ukraine, Rumänien und Moldau, ging es bis nach Deutschland. „Gleich nach dem Einstieg in den Bus kam die Frage, ob der Bus über Wlan verfügt“, erzählt Busfahrer Roland Schmidt. Die ganze Fahrt über lagen etliche Mobiltelefone vorne bei ihm – zum Aufladen. Das Informations- und Kommunikationsbedürfnis der Frauen und Kinder, die - bis auf etwas Handgepäck – ihr bisheriges Leben zurückgelassen haben, ist groß.

Essen zur Begrüßung

Am Ende der langen Fahrt gibt es erst einmal etwas zu essen. Gastwirt Maik Tietze hat Putengulasch und Nudeln gekocht. Alle langen kräftig zu.

Derweil legen Mitarbeiter der Möckeraner Stadtverwaltung Sonderschichten ein. Sie gehen von Tisch zu Tisch, nehmen Daten auf, erklären, wer welcher Unterkunft zugewiesen wird. „Die Unterkünfte sind so vorbereitet, dass für 14 Tage Lebensmittel bereitstehen. Außerdem kann dank Spenden ein kleines Taschengeld ausgegeben werden“, berichtet Frank von Holly. Organisiert werden soll auch, dass die Flüchtlinge auf die eingerichteten Zentrallager zugreifen können, in denen gespendete Kleidung und andere Sachen bereitliegen.

Für Dienstag wird ein weiterer Reisebus mit Flüchtlingen erwartet. Auch für deren Unterbringung ist gesorgt. Jedoch ist weitere Hilfe nötig.