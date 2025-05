Gastronomie-Eröffnung im Harz Neues Café-Konzept in Wernigerode: Mit diesen süßen Spezialitäten will ein Harzer durchstarten

Noch steckt Thomas Baake mitten in den Renovierungsarbeiten. Doch schon in wenigen Tagen will er sein Café in der Wernigeröder Innenstadt eröffnen. Auf der Speisekarte stehen ganz besondere Leckereien, verspricht der Harzer.