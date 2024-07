Ein Schwerlast-Transporter legte am Dienstag den Verkehr in Möckern lahm. Mit einem spektakulären Manöver wurde der Koloss, beladen mit einem XXL-Brückenteil, befreit. Die Rettungsaktion hielt eine neue Überraschung parat.

Möckern. Viel Augenmaß und ein cooler Typ am Lenkrad haben die Ortschaft Möckern in der Nacht zu Mittwoch von einem 68 Tonnen schweren Schwerlast-Transporter befreit. Der Koloss steckte am Dienstag wortwörtlich in Möckern nahe Magdeburg fest und legte den Verkehr lahm. Das spektakuläre Befreiungsmanöver hielt erneut Überraschungen parat.