Wer in einigen Gegenden der Einheitsgemeinde Gommern mobil telefonieren oder im Internet surfen möchte, hat oft mit einer löchrigen Netzabdeckung zu kämpfen. Das soll sich nun ändern.

Telekom will Versorgung verbessern

Gommern - Die Telekom baut im Vehlitz derzeit einen neuen Mobilfunkmast. Der rund 40 Meter hohe Stahlgittermast soll ab dem kommenden Jahr für besseren Empfang sorgen – nicht nur in Vehlitz, sondern auch in der Umgebung.

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Bis 2026 soll die Anlage in Betrieb gehen.

Auch andere Mobilfunkanbieter können den Mast bei Vehlitz nutzen

Hintergrund ist die wachsende Datennutzung: „Jedes Jahr steigt sie um rund 30 Prozent. Deshalb investieren wir laufend in unser Netz“, sagt Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom. Gebaut wird der Mast von der Deutschen Funkturm GmbH.

Lesen Sie auch: Ein Stück Gommern verschwindet: Kaufhaus am Markt schließt

Auch andere Mobilfunkanbieter können ihn künftig mitnutzen. So ließe sich der Bau weiterer Masten vermeiden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Gommern bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Standort“, so Geschäftsführer Bruno Jacobfeuerborn.