500 Pfadfinder zu Gast in Friedensau

Am zurückliegenden Wochenende bevölkerten an die 500 Pfadfinder aus ganz Mittel- und Ostdeutschland den Zeltplatz von Friedensau. Da durften die „Sumpfbiber“ aus Friedensau natürlich nicht fehlen.

Mitglieder der „Friedensauer Sumpfbiber“ in ihrer Gemeinschaftskohte beim Wickeln des Pfadfindertuchs. In dem großen Zelt wird unter anderem auch gemeinsam gekocht und gegessen.

Friedensau - Auch wenn Biber bekanntlich nah am oder im Wasser bauen - wenn die Nässe von oben kommt und dann noch der Wind am Zelt zerrt, zeigt sich das Pfadfinderleben nicht von seiner schönsten Seite. Auch die Friedensauer Pfadfindergruppe „Sumpfbiber“ musste am vergangenen Wochenende Bekanntschaft mit dem ungemütlichen Wetter machen.