Hohenziatz - Mit einem Treffen in Hohenziatz einer und gemeinsamen Ausfahrt soll am kommenden Sonnabend, 8. Juni einer Legende auf zwei Rädern gedacht werden. „60 Jahre Schwalbe“ ist die Veranstaltung überschrieben, zu der ab 14 Uhr bei freiem Eintritt zum Dorfteich in Hohenziatz an der Teichstraße eingeladen wird.

Die Simson Schwalbe ist ein Kleinkraftrad in der DDR, das ab 1964 von dem Unternehmen Simson in Suhl hergestellt wurde. Die Ausfahrt startet um 14.30 Uhr, informiert Mitorganisator Torsten Bublik. Für die Ausfahrt seien alle Arten von Oldtimern – mit Ausnahme von Traktoren – zugelassen, teilen die Veranstalter mit. Die Tourlänge wird mit 30 Kilometern angegeben.

Eine Haftung werde nicht übernommen. Im Anschluss an die Ausfahrt ist ein Gruppenfoto geplant, mit anschließendem Beisammensein mit Kaffee, Kuchen, Gegrilltem und Getränken. Mit Hüpfburg, Kinderschminken, Basteltischen, Eiswagen und anderen Kinderattraktionen sei auch an die Kinder gedacht, teilen die Organisatoren mit.